قوات الاحتلال تهدم منشآت وتنفذ اعتقالات في الضفة الغربية

العالم - الإحتلال

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر عبد الرحمن صالح من مخيم العين غرب نابلس.

كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة اليامون غرب جنين(شمالاً) بينهم الأسير المحرر ماهر خمايسة، بينما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الجعبري، علماً بأنها تطارد أحد أبناء العائلة وفشلت في اعتقاله أكثر من مرة.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، شاباً من مدينة رام الله(وسط) وشاباً آخر من مخيم الجلزون شمال رام الله، وشاباً من قرية المغير شمال شرقي رام الله، وشاباً من بلدة نعلين غرب رام الله.



كما أصيب 3 شبان بالأطراف، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة نعلين.

كما اعتقلت شابين من بلدة بيت أمر شمال الخليل(جنوبي)، فيما اعتقلت الفتى براء سائد مرداوي، خلال تواجده بالقرب من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوب قلقيلية(شمالاً) كما اعتقلت شابين من مدينة القدس.

وهدمت قوات الاحتلال سلاسل حجرية، واقتلعت أسلاك شائكة وأكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي قرية دوما جنوب نابلس(شمالاً)، أمس الإثنين.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم "عين دوما" جنوب القية، وفق تصريحات لرئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة.

وأصيب عدة فلسطينيين مساء أمس الإثنين، بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، وعولجوا ميدانياً.

في السياق، أصيب، ظهر اليوم الإثنين، الطبيب عدنان أحمد محفوظ (70 عاماً)، بعيار مطاطي في الرقبة، أثناء تأدية واجبه في علاج المصابين خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم(شمالاً)، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وتم معالجتهم ميدانياً.