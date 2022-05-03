مفتي لبنان يحث اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة

العالم - لبنان

ويعتبر موقف دريان، الذي جاء خلال خطبة العيد، يوم أمس،مخالفًا لموقف زعيم تيار "المستقبل"، سعد الحريري، الذي اعتزل العمل السياسي العام الماضي.

وقال دريان "الاختيار لا يكون عن بُعد ولا بالتمني، بل يكون بالمشاركة الفعليّة الكثيفة، وقول الحق في ورقة التصويت بصناديق الاقتراع".

كما حذّر من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، معتبرا إياها "الفرصة المتوفرة لتحقيق التغيير".

وأضاف دريان "الانتخابات النيابية تشكل فرصة للتغيير، الذي يجب أن يكون نحو الأفضل عبر الاختيار الأصلح".

وتابع "اللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية، وذلك انطلاقًا من اختيار أعضاء المجلس النيابي".

وتعقد الانتخابات النيابية في 15 مايو/ أيار الجاري، للمرة الأولى بعد اندلاع انتفاضة شعبية في أكتوبر/ تشرين أول 2019 في البلاد، فيما تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، دعوات لمقاطعة الانتخابات النيابية في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.