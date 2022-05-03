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لاعب شطرنج كويتي يرفض مواجهة لاعب 'إسرائيلي' في بطولة دولية

لاعب شطرنج كويتي يرفض مواجهة لاعب 'إسرائيلي' في بطولة دولية
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

انسحب البطل الكويتي في لعبة الشطرنج بدر الهاجري من منافسات بطولة "صنواي" الدولية للشطرنج المقامة حالياً في إسبانيا، وذلك بعدما أوقعته القرعة في مواجهة أحد لاعبي كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الكويت

والهاجري هو أحد أبطال الكويت في لعبة الشطرنج، ويشارك في منافسات البطولة الدولية مع زميله في المنتخب الوطني هاشم خالد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، اليوم الثلاثاء، يأتي موقف الهاجري تأكيداً لموقف الكويت الثابت والرافض للتطبيع بكل صوره مع كيان الاحتلال.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من المواقف المشابهة لأبطال الرياضة الكويتيين الذين رفضوا خوض مواجهات أمام لاعبين من الكيان الصهيوني في ألعاب مختلفة.

وفي يناير الماضي، رفض لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاماً، التي أقيمت في ‫دبي.

وبلغ عدد اللاعبين الكويتيين الذين رفضوا اللاعب أمام منافسين من كيان الاحتلال في بطولات استضافتها الإمارات خلال العام الماضي ثلاثة لاعبين.

وفي مايو الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" كيان معادي، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

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