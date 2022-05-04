وفد رفيع المستوى من حركة حماس يصل موسكو بصورة مفاجئة

العالم - فلسطين

ويرأس الوفد نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، ويضم القياديين فتحي حماد، وحسام بدران، بالإضافة لممثل الحركة في موسكو.

ونقلت وكالة “صفا”، عن مصدر قوله إنّ وفد حماس سيجري مجموعة لقاءات مع القائمين على وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين آخرين.

وبيّن المصدر أن وفد حماس سيناقش مع المسؤولين الروس الأوضاع في القدس، والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين روسيا والحركة.

وتأتي زيارة وفد حماس القيادي إلى موسكو في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الروسية "الإسرائيلية" توترًا ملحوظًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان وفد من “حماس” أجرى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي زيارة مماثلة للعاصمة موسكو، وتباحث مع المسؤولين الروس في عديد القضايا.