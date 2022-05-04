وزير النفط الإيراني: سنستخدم جميع الطاقات لتطوير التعاون مع فنزويلا

العالم - إيران



وكتب أوجي في تغريدة له في حسابه على موقع "تويتر" الثلاثاء: لقد كانت لي اليوم لقاءات مع الرئيس الفنزويلي السيد مادورو وعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين.

ووصف وزير النفط الإيراني العلاقات بين إيران وفنزويلا بأنها تاريخية وأضاف: نحن نريد استخدام جميع الطاقات لتطوير العلاقات والتعاون المشترك.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد استقبل في كاراكاس وزير النفط الإيراني جواد أوجي، حيث ناقشا سبل تجاوز تداعيات الحظر الأميركي على البلدين.

وقال مادورو في تغريدة على" تويتر": "لقد استقبلت معالي وزير النفط في جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة جواد أوجي، وكان اجتماعًا مثمرًا لتعميق علاقات الأخوّة والتنسيق في مجال الطاقة".

والتقى أوجي في وقت سابق نظيره الفنزويلي طارق العيسمي الذي نشر عبر حسابه على إنستغرام تسجيل فيديو يظهره مستقبلًا ضيفه في مكتبه.

من جهتها، قالت وزارة النفط الفنزويلية إن الزيارة "تهدف إلى تعميق آليات التعاون الثنائي وبناء طرق وآليات لتجاوز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل حكومة الولايات المتحدة وحلفائها".

وكانت إيران قد أعلنت الشهر الماضي أن قدرتها الإنتاجية عادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل فرض الحظر الأميركي في عام 2018.

وفي عام 2020 حينما كانت فنزويلا ترزح تحت وطأة نقص حاد في الوقود بسبب التراجع الحاد في إنتاج النفط الخام، تلقّت كراكاس شحنتيْن محمّلتيْن بالوقود والمشتقات النفطية أرسلتهما طهران للمساعدة بحل الأزمة.

كذلك أكد وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في نهاية عام 2020 خلال زيارة أجراها لكراكاس أن طهران ستقف على الدوام إلى جانب فنزويلا.

