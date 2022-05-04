الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية التركي في إدلب.. ومشروع لإعادة مليون لاجئ سوري

وزير الداخلية التركي في إدلب.. ومشروع لإعادة مليون لاجئ سوري
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

دخل وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الى الشمال السوري لافتتاح وحدات سكنية، في إطار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم أنقرة إعادة مليون لاجىء سوري من أراضيها إلى الداخل السوري "طواعية"، وفق تعبيره.

العالم - سوريا

وبدأ صويلو جولته، التي دخل فيها الأراضي السورية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة من معبر باب الهوى شمال إدلب، بجولة تفقدية إلى ما تسمى "نقاط المراقبة" التركية، ومن ثمّ افتتح قريتين تمّ فيهما بناء عشرات المنازل التي سيتمّ تسليمها للعائلات المقيمة في المخيمات المتواجدة قرب الشريط الحدودي بين البلدين، حيث استكمل جولته لعدد من القرى شمال إدلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، (النصرة) سابقا.

ويقول ناشطون وحقوقيون أن "تركيا بدأت بترحيل مئات السوريين بشكل عشوائي من مناطقها إلى الداخل السوري، بعد اعتقالهم لأسباب مختلفة، وبعد تشديد مراقبتها الأمنية على كامل الشريط الحدودي، ما أدى إلى وفاة عشرات السوريين الذين كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية عبر الحدود برصاص الجاندرما التركي من بينهم أطفال ونساء".

وأشار ناشطون إلى أنّ "محاولات تركيا المستمرة ترحيل السوريين هي لتخفيف الضغط عليها من قبل المعارضة التركية"، التي تستخدم اللاجئين ورقة ضغط على الرئيس التركي "بأنه يستخدمهم في كل مرة للابتزاز الإنساني خلال خلافاته مع الغرب ".

وأكّد الناشطون إلى أنّ "توصيف عملية إعادة اللاجئين من تركيا إلى بلادهم بالـ ’’طواعية‘‘ من قبل إردوغان هي بروباغندا إعلامية فقط، حيث أنّ جميع عمليات إعادة السوريين إلى بلادهم كانت بالإجبار عبر حملات اعتقال جماعية شنّها الأمن التركي خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف الناشطون أنّ العمليات تمّت "دون الاكتراث إلى المخاطر التي تنتظر هؤلاء اللاجئين في الداخل السوري، إذ أنّ عدداً كبير منهم مطلوب للجماعات المسلحة، وتم توثيق اختفاء العديد منهم بعد إعادتهم".

وكانت المعارضة التركية قد أعلنت مطلع العام الحالي أنها "ستضغط على الحكومة التركية لإرجاع السوريين إلى بلادهم وتقييد أعمالهم التجارية التي نمت بشكل ملحوظ على حساب التجار الأتراك ما ساهم بزيادة نسبة البطالة"،مضيفةً أنه "يجب ضمان أمن السوريين الذين سيعودون إلى سوريا، والتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأسد وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

روابط ذات صلة

7 سنوات والسواد يخيم على إدلب السورية

أردوغان يحتكر ورقة اللاجئين السوريين

أردوغان: سنعيد مليون سوري لبلادهم طواعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وحيدي: حرب الأعداء ضد إيران حرب علی الهویة وتتجاوز معادلات القوة

تونس: النيابة تفتح تحقيقا بشأن تسجيلات صوتية منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي سابقا

83 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

شيوخ عشائر ديالى يوجهون 3 رسائل للحشد الشعبي في العيد

وزير الداخلية التركي في إدلب.. ومشروع لإعادة مليون لاجئ سوري

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-05-2022