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وحيدي: حرب الأعداء ضد إيران حرب علی الهویة وتتجاوز معادلات القوة

وحيدي: حرب الأعداء ضد إيران حرب علی الهویة وتتجاوز معادلات القوة
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

إعتبر وزیر الداخلية الإیراني أحمد وحيدي الحرب التي يشنها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية إنما هي حرب علی الهویة وتتجاوز معادلات القوة.

العالم - إيران

وفي تصريح أدلى به بمدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال إيران اليوم الأربعاء في ملتقى آفاق التنمية للمحافظة، اعتبر وحيدي اقتصاد اليوم عنصرا هاما في الحروب وغزو الدول.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز البنية الاقتصادية لإيران موضحا أنه لا أحد اليوم يمكنه القول بأن الحرب الراهنة بين أميركا وأوروبا وبين روسيا هي حرب اقتصادية، بل هي حرب على معادلات القوة وتجري في إطار اقتصادي.

ورأى أن الحرب التي يشنها الأعداء ضد إيران هي حرب على الهوية، لافتا إلى أن عالم الكفر نهض ضد هذه الهوية التي تقوم على أسس إسلامية واستطاعت أن تقود إيران إلى مرتبة رفيعة على الصعيد العالمي ودخل في صراع معها لهذا السبب.

وأكد الوزير وحيدي أن الاقتصاد يعتبر عنصرا رئيسيا في حرب الهوية، داعيا المسؤولين الاقتصاديين الإيرانيين إلى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها لأن العدو اعترف بهزيمته مما يظهر صواب السبيل الذي تنتهجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ البداية.

وتابع قائلا: إن العدو ومن أجل تحقيق أهدافه في حرب معادلة القوة لا يرحم حتى نفسه حيث يمكن الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا التي تعتبر تابعة لهم وتسببوا في إثارة الحرب في هذا البلد كي يجروا حلف الناتو إلى هذه المنطقة.

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