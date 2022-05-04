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انصارالله: من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية

انصارالله: من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة انصار الله، رئيس الوفد اليمني المفاوض "محمد عبدالسلام، أن التمادي في الأعمال العدوانية يقوض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها.

العالم-اليمن

وقال عبدالسلام في تغريدة له اليوم الأربعاء، “بعد خرق الهدنة بطائرة تجسسية، شن طيران العدوان غارة جوية في منطقة حرض بحجة.

وأضاف: “من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية المهددة أساسا بعدم تنفيذ بنودها فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسهيل وصول السفن القادمة نحو ميناء الحديدة.

وكان رئيس الوفد الوطني، أشار أمس الأول، إلى أن الشهر الأول للهدنة الإنسانية انتهى دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه إضافة إلى الاستمرار في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

وبدأ الهدنة إلانسانية بين اليمن ودول العدوان قبل نحو شهر لمدة شهرين، برعاية الامم المتحدة، لكي تتوقف بموجبها العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة، مع احتمال تجديدها.

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انصارالله: من شأن هذا التمادي في الأعمال العدوانية تقويض الهدنة الإنسانية العسكرية

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