الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

فتح تحقيق بحادثة تداول تذاكر سفر تحمل كتابة باللغة العبرية في تونس

فتح تحقيق بحادثة تداول تذاكر سفر تحمل كتابة باللغة العبرية في تونس
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكدت محاكم المهدية والمنستير في تونس أن النيابة العمومية بالمهدية أذنت بفتح بحث عدلي بحادثة تداول تذاكر سفر عبر النقل غير المنتظم للأشخاص "لواج"، تحمل كتابة باللغة العبرية.

العالم - تونس

وفي تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، قال الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، إن "الحادثة، التي جدت الثلاثاء، تمثلت في بيع تذاكر سفر تحمل كتابة عبرية وعلامة لإحدى شركات الكيان الصهيوني ومقرها تل أبيب"، مشيرا إلى أن "النيابة العمومية أذنت بحجز الأوراق الطابعة لدى الشركة المزوّدة ومقرها المنستير، فيما يتواصل البحث في الموضوع من قبل الشرطة العدلية بالمهدية".

وبحسب ما ذكرت إذاعة "موزاييك إف إم"، فإن بعض المسافرين كانوا قد تفطنوا إلى وجود كتابة عبرية على ظهر تذاكر السفر التي اقتنوها من شركة مرخص لها ببيع تذاكر السفر بمحطة النقل البري بالمهدية فيما أوضح ممثلون عن هذه الشركة أنه، بعد التفطن للأمر، تم فرز جميع بكرات التذاكر وعددها 600 بكرة وتحييد 10 بكرات تحمل كتابة عبريةـ لافتين إلى أنه تم إبلاغ شرطة المهدي، والتي بادرت بحجز البكرات موضوع الحادثة مع تحرير محضر في الغرض.

وأشار ممثلو الشركة إلى أنهم أبلغوا الشركة المزودة ومقرها المنستير، التي وردت بكرات التذاكر من ألمانيا، حيث شددت على أنها ستعمل على التدقيق في الأمر مع الشركة المذكورة، وفق "موزاييك إف إم".

روابط ذات صلة

إعداد لجنة وطنية استشارية لتأسيس جمهورية جديدة في تونس

الرئيس التونسي يوجه نصيحة إلى رئيس الحكومة الليبية

حزب تونسي يدعو إلى دستور جديد يضمن الحريات والفصل بين السلطات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعتدي على المرابطين.. إصابة عشرات الفلسطينيين في الأقصى بالرصاص المطاطي

الصراخ السعودي يعلو بعد ان وصل الموس للذقن.. لماذا تتجاهله امريكا؟

فرصة كبيرة لإنهاء الخلافات.. الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مبادرة الإطار التنسيقي

لجنة العفو الرئاسي تعود للحياة في مصر.. لاستمرار المساعدات والدعم الاقتصادي

محافظة عراقية تسجل أكثر من 100 حالة اختناق بسبب الغبار

فتح تحقيق بحادثة تداول تذاكر سفر تحمل كتابة باللغة العبرية في تونس