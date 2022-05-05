شاهد.. المسجد الاقصی يدخل مرحلة الصراع الديني

العالم - خاص بالعالم

وقال عکة في حديث لقناة العالم الاخبارية ان زيارة وفد من حرکة حماس الی موسکو وراءه ابعاد مهمة استراتيجية تحمل في ثناياها امتعاض جدي روسي من سلوف الاحتلال الاسرائيلي في اوکرانيا.

وأضاف ان المنطقة امام معادلات جديدة خاصة المعادلة علی الارض التي تفرض نفسها من خلال المواجهات المتکررة بين الصهاينة والفلسطينيين.

وأکد ان حکومة الاحتلال تعاني من ضعف جدي بسبب ائتلافها الهش، لکن خلف کل ذلک، ابعاد دينية توراتية تحاول الانقضاض علی المسجد الاقصی واقامة الهيکل المزعوم.

وشدد علی ان المرحلة الجديدة من الصراع تأخذ بعداً دينياً حقيقياً فالغلاة المتطرفين في "اسرائيل" يستمرون في محاولاتهم لتهويد المسجد الاقصی.

وأکد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت هو الذي أتاح المجال للمستوطنين لاقتحام المسجد الاقصی لأنه يخشی ان يغضب جمهوره.