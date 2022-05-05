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غريب ابادي : المقررة الدولية الخاصة بالاجراءات القسرية الاحادية تزور ايران قريبا

غريب ابادي : المقررة الدولية الخاصة بالاجراءات القسرية الاحادية تزور ايران قريبا
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد رئيس السلطة القضائية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي" عن زيارة مرتقبة للمقررة الدولية الخاصة بالتداعيات السلبية الناجمة عن الاجراءات القسرية الاحادية على مصالح الشعوب "الينا دوهان"، الى ايران قريبا.

العالم - ايران

واوضح "غريب ابادي" في تصريح له اليوم الخميس، ان هذه الزيارة تأتي بناء على طلب المسؤولة الاممية نفسها، وستبدا في 8 ايار الجاري على مدى 11 يوما.

ولفت مساعد رئيس السلطة القضائية، بان زيارة المقررة الاممية للجمهورية الاسلامية، تشكل فرصة مغتنمة لكي تتعرف عن كثب على الاثار السلبية الناجمة عن الحظر احادي الجانب على حقوق الشعب الايراني.

واضاف، ان السيدة "لوهان" ستقوم في اطار مهامها الرئيسية لتقصي اثار الاجراءات الاحادية القسرية على مصالح الشعب وحقوقه الانسانية، باجراء لقاءات مع ممثلي عدد من الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص وايضا منظمات المجتمع المدني، مضافا الى تفقدها لبعض المراكز ذات الصلة في البلاد.

يذكر، ان لجنة حقوق الانسان الدولية اقرت في 2014 الية "المقرر الخاص لتقصي الاثار السلبية الناجمة عن الاجراءات القسرية الاحادية على مصالح الشعوب في اطار حقوق الانسان"، الامر الذي يواجه سنويا معارضة الدول الغربية.

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غريب ابادي : المقررة الدولية الخاصة بالاجراءات القسرية الاحادية تزور ايران قريبا

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