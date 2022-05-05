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المتحدث باسم حماس يحيي مرابطي المسجد الاقصی

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

حيا المتحدث باسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع المواجهات الضارية لمرابطي المسجد الاقصی ضد قوات الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وقال عبداللطيف القانوع في حديث لقناة العالم ان الصور التي تخرج من باحات المسجد الاقصی تعبر عن معركة ضارية وبطولة كبيرة وبسالة متقدمة من مرابطين ومرابطات المسجد الاقصی في مواجهات قطعان المستوطنين الذين يقتحمون المسجد.

وأكد القانوع:"نحن في مواجهة مستمرة ومتصاعدة مع الاحتلال ولن نسمح للاحتلال بتنفيذ مخططاته في تقسيم المسجد الاقصی زمنياً ومكانياً".

ودعا كل احرار الامتين الاسلامية والعربية لدعم الشعب الفلسطيني والضغط علی الاحتلال لوقف التغول الاسرائيلي في المسجد الاقصی.

وأشار الی ان الاحتلال الصهيوني قطع يوم أمس الاربعاء الأسلاك الكهربائية في المسجد الاقصی ومنع اداء صلاة العشاء في المسجد.

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