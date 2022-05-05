الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور..مقتل 20 شخصا جراء فيضانات في أفغانستان

بالصور..مقتل 20 شخصا جراء فيضانات في أفغانستان
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أدت فيضانات وعواصف طالت ولايات أفغانية عدة في الأيام الخمسة الأخيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.

العالم-أفغانستان

ويقضي عدد كبير من الأفغان نحبهم سنويا من جراء أمطار غزيرة تنهمر على المناطق الريفية الفقيرة، حيث قد تنهار المنازل ضعيفة البنيان.

وقال نائب وزير إدارة الكوارث شرف الدين مسلم، إن سوء الأحوال الجوية طال ولايتي فرياب وبروان شمال شرقي أفغانستان، فضلا عن مناطق أخرى.

وفي رسالة مصورة، أوضح مسلم أن 20 شخصا قضوا في عشر ولايات، فيما اعتُبر شخصان في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن 18 شخصا أصيبوا فيما أتت الفيضانات والعواصف على أكثر من مئة منزل.

وأرسلت فرق إغاثة إلی المناطق المنكوبة مع خيم ومواد غذائية فيما توزع السلطات المال على عائلات القتلى.

روابط ذات صلة

وصول شحنة من المساعدات الإنسانية الإيرانية إلى كابول

أفغانستان..تفجير مزدوج بمدينة مزار شريف يخلف شهداء وجرحى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفیدیو: صلاة الظهر على أبواب الاقصى والكسواني يقول ان الأقصى حق خالص للمسلمين

"حمادة" يشيد ببسالة المرابطين في الاقصى

بالصور..مقتل 20 شخصا جراء فيضانات في أفغانستان

الأمم المتحدة تجدد دعوتها للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس

إصابة شخصين في إطلاق نار وسط نيويورك

رويترز: طهران غير مستعجلة للاتفاق والوقت لصالحها