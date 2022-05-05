الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

محادثات هاتفية بين بوتين وبينيت بشأن "المحرقة النازية"

محادثات هاتفية بين بوتين وبينيت بشأن 
الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقشا خلال محادثة هاتفية الخميس المحرقة النازية، وسط سجال بين الجانبين بسبب تصريحات روسية حول أدولف هتلر واتهامات روسية لكيان الاحتلال بدعم “نازيين جدد” في أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقال الكرملين إنّه خلال المكالمة الهاتفية شدّد الجانبان خصوصاً على أهمية التاسع من أيار/مايو، اليوم الذي تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية لانتصارها على النازية والذي سيتيح هذا العام “تكريم ذكرى كل ضحايا” الحرب العالمية الثانية “بمن فيهم ضحايا المحرقة”.

كما أكد الرئيس الروسي الخميس أن الجيش الروسي لا يزال “مستعدا” لتأمين إجلاء “آمن” للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إن “الجيش الروسي لا يزال مستعدا لضمان إجلاء المدنيين في شكل آمن”.

روابط ذات صلة

شولتس يؤكد مواصلته للمفاوضات مع بوتين وزيلينسكي

بوتين أطلع ماكرون على التقدم بالعملية الروسية وإجلاء المدنيين من 'آزوفستال'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-05-2022

ما وراء اهتزاز العلاقة الاستراتيجية بين السعودية وامريكا؟

تشاهدون الليلة في بانوراما.. مستقبل محادثات فيينا في ظل التحريض الأميركي...والإنتخابات البرلمانية اللبنانية بوابة حل أم تصعيد؟

شاهد.. تطورات حساسة يشهدها الحراك السياسي في تونس

الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات جنوب أريحا

مستشار الكاظمي.. إيرادات العراق ستتجاوز 150 مليار دولار خلال العام الحالي