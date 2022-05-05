محادثات هاتفية بين بوتين وبينيت بشأن "المحرقة النازية"

العالم-روسيا

وقال الكرملين إنّه خلال المكالمة الهاتفية شدّد الجانبان خصوصاً على أهمية التاسع من أيار/مايو، اليوم الذي تحيي فيه موسكو الذكرى السنوية لانتصارها على النازية والذي سيتيح هذا العام “تكريم ذكرى كل ضحايا” الحرب العالمية الثانية “بمن فيهم ضحايا المحرقة”.

كما أكد الرئيس الروسي الخميس أن الجيش الروسي لا يزال “مستعدا” لتأمين إجلاء “آمن” للمدنيين المحاصرين مع جنود أوكرانيين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إن “الجيش الروسي لا يزال مستعدا لضمان إجلاء المدنيين في شكل آمن”.