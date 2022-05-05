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شاهد.. تطورات حساسة يشهدها الحراك السياسي في تونس

الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

استباقا لتظاهرات منتظرة لانصار الرئيس قيس سعيد أعلن رئيس الهيئة التسييرية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة احمد نجيب الشابي ان السلطات تستعد للاقدام على حل الأحزاب السياسية وايقاف قادتها أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية داعيا قوات الأمن إلى حماية المقرات والممتلكات العامة وعدم اخلاء مقراتهم.

العالم - خاص العالم

وقال رئيس الهيئة التسييرية لجبهة الخلاص الوطني، احمد نجيب الشابي، إن المعلومة من مصادر موثوقة ومتعددة هو ان رئيس الدولة يستعد لحل الاحزاب والاذن بايقاف عدد من القياديين في الاحزاب والشخصيات الوطنية ووضع البعض الاخر في الاقامة الجبرية، مشيرا اذا كان هناك تحرك تستهدف مقرات الاحزاب مهما كان هذا الحزب من واجب قوات الامن ان يمنعوا ذلك وان يمنعوا الاعتداء على الممتلكات والاشخاص".

فيما يجري الرئيس قيس سعيد سلسلة لقاءات مع شخصيات وطنية ضمن مشاورات تشكيل ما يعرف بلجنة بناء الجمهورية الجديدة قال محللون ان اصلاحات دستورية بهذا الحجم لا يجب أن تتخذ بعجلة وارتجال معربين عن مخاوفهم من انعكاس ذلك على الأوضاع المتأزمة في البلاد

ورأى الاعلامي والمحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، ان الجزء الذي عبر عنه رئيس الجمهورية من السيناريو ومن الاجندة فيه الكثير من الارتجال وعدم الوضوح ويخشى انه يفتقد للتخطيط المحكم لان صياغة الدستور بهذه الطريقة بهذه العجالة بهذه اللجان الصغيرة لحد الان ليست معروفة هوية اصحابها، مؤكدا انه يجب ان يكون الدستور يجمع التونسيين ويخطط للمستقبل، وبالتالي انا باعتقادي ان هذه ستكون عقبة اساسية امام اخراج البلاد من المأزق".

اما في الشارع فقد تظاهر الصحفيون التونسيون مدعومين من منظمات وطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بدعوة من نقابة الصحفيين للدفع بالسلطات نحو عدم المساس بحرية التعبير و الصحافة واحترام الحريات كلها.

المزيد في الفيديو المرفق..

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