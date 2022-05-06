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اليمن.. محافظ صعدة يزور المرابطين في محور جيزان

اليمن.. محافظ صعدة يزور المرابطين في محور جيزان
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

قام محافظ صعدة، محمد جابر عوض، ومعه نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، فهد العزي، بزيارة المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة محور جيزان.

العالم - اليمن

وخلال الزيارة نقل محافظ صعدة ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للمرابطين تهاني وتبريكات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد عوض والعزي بالانتصارات البطولية التي حققها ويحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات، مثمنين جهودهم وصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان في كل الأصعدة.

من جانبهم عبر المرابطون في جبهة جيزان عن الشكر والتقدير للقيادة الثورية ورئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة المحافظة على الاهتمام وتنفيذ هذه الزيارة العيدية لهم.

في ذات السياق زار محافظ صعدة محمد جابر عوض ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، مقام الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في منطقة مران بمديرية حيدان.

وخلال الزيارة ومعهما وكيل وزارة الإدارة المحلية رماح هبه، أشار المحافظ عوض، إلى تضحيات الشهيد القائد ومشروعه القرآني وأثره في النهوض بواقع الأمة.

كما زاروا جرف سلمان في منطقة مران الذي استشهد فيه الشهيد القائد، وروضة شهداء الحرب الأولى.

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