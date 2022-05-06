السودان... مقتل متظاهر خلال مسيرة ضد الحكم العسكري

العالم - السودان

وقالت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان إن المتظاهر الذي لم تذكر اسمه قتل "إثر دهسه بعربة تتبع لقوات السلطة الانقلابية تسببت بإصابته في الرأس والصدر والبطن".

وبذلك يرتفع إلى 95 عدد قتلى قمع التظاهرات التي تقام بانتظام في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

وشارك مئات السودانيين يوم الخميس في تظاهرة ضد السلطة العسكرية مطالبين الجيش بـ"العودة إلى الثكنات".

واستنكر المتظاهرون القبضة الخانقة للقوات المسلحة على السياسة والاقتصاد في السودان الذي هيمن عليه الجيش في أغلب الفترات منذ استقلاله قبل 66 عاما.

واثر الانقلاب، خسر السودان أحد أفقر دول العالم المساعدات الدولية التي مثلت 40 بالمئة من عائداته. كذلك انهارت قيمة صرف الجنيه في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والنفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.