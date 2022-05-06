مصادر يمنية: تحالف العدوان يرتكب 113 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة

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وأوضح مصدر عسكري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن خروقات العدوان تمثلت في 38 خرقاً بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء مربع الصوح بمحافظة صعدة، والاستطلاعي المسلح، والتجسسي في أجواء محافظات “تعز، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود”.

وأكد المصدر رصد ضربة جوية للطيران الاستطلاعي لقوى العدوان على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة القلب في مديرية البرح بمحافظة تعز.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات وشق طرق في الضبيرة بجيزان، في حين تم رصد خرقين بعملية تسلل لمجموعة من المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في تبة 24، وتبة 25، في منطقة الزور بمحافظة مأرب.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 20 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات حجة، الجوف، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية غرب الكنب وجنوب الشبكة في محافظة صعدة.

كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في حرض بمحافظة حجة، في حين تم استهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العطفين والقعدين والأقشع والشهلاء وأبرق بمحافظة الجوف.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في الفاخر وحجر بتار وصبير بمحافظة الضالع، والمطعن والفريضة وتباب في منطقة جيزان.

كما أكد المصدر تسجيل 51 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.