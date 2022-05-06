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تشييع حاشد للاعلامي المجاهد محمود ريا في لبنان

تشييع حاشد للاعلامي المجاهد محمود ريا في لبنان
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

شيّع حزب الله وأهالي بلدة تمنين التحتا فقيد الجهاد والمقاومة الأخ الاعلامي المجاهد محمود حسن ريا (أبو علي) الذي وافته المنية ليل أمس.

العالم _ لبنان

وحضر مراسم التشييع رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي، مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف، وفد من وحدة الإعلام الالكتروني في حزب الله، ممثلون عن قيادة منطقة البقاع في حزب الله وحركة أمل والأحزاب الوطنية، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية في حزب الله وعدد من الإعلاميين وحشد من أبناء البلدة والمنطقة.

وقد جابت مسيرة التشييع، التي تقدّمتها الفرق الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات والأعلام، شوارع بلدة تمنين التحتا بعدها أمّ نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها الفقيد الثرى في جبانة البلدة.

كانت قد نعت العلاقات الإعلامية ووحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله ووحدة الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في بيانات منفصلة الأخ المجاهد محمود ريا، مؤكّدين أنّه كان صوتًا قويًا للمقاومة وأنيسًا للمقاومين ومدافعًا صلبًا عنهم.

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