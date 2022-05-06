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شاهد..ماوراء التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى؟

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد المختص بشؤون القدس مازن الجعبري أن الاحتلال الالسرائيلي فشل في مخططه من اجل التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى المبارك وذلك بفضل المرابطين فيه.

العالم - خاص بالعالم

وقال الجعبري في حديث لبرنامج " مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن التقسيم الزماني من قبل الاحتلال للمسجد الاقصى يعني ان المستوطينين يقتحمون المسجد الاقصى كل اسبوع خمسة ايام من يوم الاحد حتى يوم الخميس، ويقسمون الفترة خلال اليوم الواحد فترة صباحية من السبعة النصف حتى العاشرة والنصف وفترة مابعد الظهر من الساعة واحدة والنصف الى الساعة اثين ونصف الى الساعة الثلاثة هذا مايقصدونه من التقسيم الزماني، والتقسيم المكاني هو اقتطاع جزء من المسجد الاقصى المبارك حتى يكون مدخل للصهاينة.

وأكد الجعبري أن الاحتلال يسعى بشكل حفيف واعتمادا على صفقة القرن و" اتفاقية ابراهام" ان يكون هذا المكان مكان مقدس للمسلمين و لليهود من خلال هذا التقسيم يريدون الوصول للسيطرة الكاملة على المسجد الاقصى المبارك، ومن ثم تدمير قبة الصخرة وبناء الهكيل المزعوم، مشددين على ان الاحتلال خلال كل هذا السنوات لم ولن يستطع ان يغيير هوية المسجد الاقصى المبارك بسبب صمود المقاومة الفلسطينية والمرابطين، لذلك الاحتلال يعيش حالة من الهلع وعدم الاستقرار المزمنة.

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