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سوريا.. تسليم 81 شخصاً من المفرج عنهم إلى ذويهم في 3 محافظات

سوريا.. تسليم 81 شخصاً من المفرج عنهم إلى ذويهم في 3 محافظات
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

وصل 81 شخصاً من المفرج عنهم يوم الجمعة إلى كل من محافظات اللاذقية وحماة وحلب، وذلك بموجب مرسوم العفو العام رقم 7 لعام 2022 الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، و القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية.

العالم-سوریا

وبلغ عدد المفرج عنهم من محافظة حماة نحو 32 شخصاً، و6 أشخاص وصلوا إلى محافظة اللاذقية، و43 إلى حلب.

حيث تم استضافة المفرج عنهم في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حماة، وذكرت المكاتب الصحفية في المحافظات الثلاث أنه تم تسليم المفرج عنهم إلى ذويهم وإيصالهم إلى مناطقهم وبلداتهم عن طريق ذويهم ورؤساء الوحدات الإدارية.

وبين رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب لصحيفة ”الوطن”، أنه تمت دعوة أهالي المفرج عنهم لاستلامهم من مبنى محافظة اللاذقية لكي لا يتكبدوا عناء السفر إلى دمشق، وذلك بحضور رئيس مجلس المدينة ووجهاء ومخاتير وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الشعب في المحافظة.

كما وصل المفرج عنهم من حلب إلى مبنى المحافظة في القصر البلدي، وبينهم ثلاث نساء، وتم تسليم بعضهم إلى ذويهم مباشرة، وستتولى المحافظة متابعة تسليم البقية عن طريق الوحدات الإدارية أو الوجهاء.

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