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الصحة العراقية تعلن آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية

الصحة العراقية تعلن آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، آخر إحصائية بإصابات ووفيات الحمى النزفية داخل العراق، فيما أشارت إلى أن محافظة ذي قار تصدرت المحافظات الأكثر تسجيلاً لحالات الإصابة والوفاة.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، الجمعة، إن "العراق سجل ما لا يقل عن 40 حالة مؤكدة بالحمى النزفية، وكان أكثر من نصفها في محافظة ذي قار التي سجلت 23 حالة"، مشيراً إلى "تسجيل 8 حالات وفاة لحد هذه اللحظة، 5 منها في ذي قار".

وأكد البدر، أن "وزارة الصحة متابعة لكل حالة مؤكدة أو مشتبه بها، وحتى في فترة العيد كانت هناك وفود وزارية عالية المستوى في جميع المحافظات وبالتحديد في ذي قار والمحافظات التي شهدت تسجيل إصابات بهذا المرض".

وبين، أن "مسؤولية مكافحة الحشرة الناقلة ومعالجة الحيوانات المصابة تقع على عاتق وزارة الزراعة"، لافتاً إلى أن "موضوع الذبح العشوائي ونقل الماشية تقع مسؤوليته على الجهات الأمنية وأمانة بغداد والبلدية".

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