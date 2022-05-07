كيف اصابت عملية العاد، الاحتلال في مقتل؟

خاص بالعالم

وقال عزالدين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان الاحتلال يعاني من ازمة سياسية وعسكرية وامنية، بحيث انه لا يستطيع مواجهة مقاتليَن اثنين يتسلحان بأدوات بسيطة وبالسلاح الابيض، فكيف به يواجه مجموعات منظمة ومدربة من ابطال ومجاهدي المقاومة من الفصائل المسلحة.

واوضح عزالدين، ان الضربة الاخيرة الموجعة (العاد) اصابت الاحتلال في مقتل وجعلته يتخبط، وقعت في ما يسميه ذكرى استقلاله وهي بالاصل نكبة فلسطين، وايضاً جاءت في المكان والتوقيت والزمان المناسبين في قلب تل ابيب في قرية فلسطينية هجّر اهلها وابيدت عن بكرة ابيها واقيمت على انقاضها مستوطنة العاد.

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