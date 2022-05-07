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شاهد..بالصور مهرجان أزهار التوليب في إيران

شاهد..بالصور مهرجان أزهار التوليب في إيران
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

تستضيف منطقة أسارا في مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب طهران منذ يوم 2 مايو الجاري، مهرجان ازهار التوليب (لاله Lale باللغة الفارسية) في مساحة تبلغ 4.5 هكتارا تم فيها زرع مليونين و300 الف من زهور التوليب من 43 نوعًا.

العالم - إيران

إليكم صور مهرجان ازهار التوليب:

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