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ذكرى استيلاء محمد بن سلمان على ولاية العهد

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج" المحميات"مناقشة ذكرى استيلاء محمد بن سلمان على ولاية العهد من ابن عمه وعن التطبيل له وعن التعليم في المملكة وعن المعتقلين في السجون السعودية.

العالم - المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على احتفال النظام السعودي خلال الأسبوع الماضي بذكرى استيلاء ولي العهد الحالي محمد بن سلمان على ولاية العهد وتداول تهنئة المحللين السياسيين البيعة الخامسة لولي العهد.

وفي خضم الحديث عن انجازات ولي العهد الكبيرة هي المعتقلين السعوديين وهم معتقلي الرأي الذين رفعوا الصوت عاليا بوجه أي أمر وكان الاعلام السعودي قد أجرى مقابلات مع معتقلات لدى سجون امن الدولة السعودي وهم لم يعارضوا النظام.

كما تناول البرنامج موضوع الفشل الكبير في المناهج التعليمية السعودية وقصة تطبيل الاعلام السعودي بمنجزات التعليم في السعودي حيث تحدث ولي العهد عن موضوع التعليم وانجازات السعودية في مجال التعليم. وانتقاد مدرس سعودي لوزير التعليم السعودي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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