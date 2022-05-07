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شاهد التطبيل السعودي لذكرى استيلاء محمد بن سلمان على ولاية العهد

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات"الذي يبث على قناة العالم فيديو يظهر التطبيل باحتفال النظام السعودي خلال الأسبوع الماضي بذكرى استيلاء ولي العهد الحالي محمد بن سلمان على ولاية العهد وتداول تهنئة المحللين السياسيين البيعة الخامسة لولي العهد.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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