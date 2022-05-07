ایران.. تنظيم الدورة الخامسة لجائزة المصطفى (ص) العالمية خلال اكتوبر 2022

العالم - ایران

وفي تصريح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت حول مسابقة "الكنز" العلمية الثانية التي تقام سنويا تحت رعاية مؤسسة المصطفى (ص) العالمية، اوضح "عمراني" ان المؤسسة هذه التي تتولى اقامة جائزة المصطفى (ص) العالمية في كل عامين، قامت بنشر استكتاب النسخة الخامسة للجائزة.

واضاف، ان الامانة العامة لجائزة المصطفى (ص) تتسلم حاليا الاثار المتقدمة لخوض هذه المنافسة من انحاء العالم.

كما اشار المسؤول بمؤسسة المصطفى (ص) العالمية، الى سائر نشاطات هذه المؤسسة ومنها تنظيم "جائزة الكنز" العلمية الدولية.

واوضح، ان هذه الجائزة هي بمثابة برنامج توعوي يتم من خلاله استقطاب نخب المسلمين وحثهم على تقديم اطروحات وحلول كفيلة بمعالجة مشاكل العالم الاسلامي.

وحول محاور جائزة الكنز، صرح عمراني بان الدورة الاولى لهذه الجائزة الدولية تركّزت على : تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والصيرفة والضمانات النقدية والتقنية الطبية والمياه والبيئة والطاقة؛ مضيفا بان الدورة الثانية ستتضمن محوري الشحن والتعدين والصناعات المنجمية ايضا.