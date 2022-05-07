شاهد.. محاولات أممية وأوروبية لاحياء محادثات فيينا

العالم - ايران

التوصل الى اتفاق مستديم في محادثات فيينا، بحاجة الى قرار قوي وشجاع من قبل اميركا، وذلك للتعويض عن نهجها الخاطئ. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال إتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

عبداللهيان انتقد قرار الكونغرس الاميركي الاخير بشأن الاتفاق النووي، مشدداً على أنّ سياسة الضغوط القصوى الاميركية هي السبب وراء الوضع الراهن. من جهته، اعرب غوتيريش عن استمرار مفاوضات الغاء الحظر للتوصل الى الاتفاق المنشود.

صحيفة فايننشال تايمز الاميركية نقلت عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قوله أنّ الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولة أخيرة لإنجاح محادثات فيينا وإنقاذ الاتفاق النووي، مشيراً إلى إنه يسعى إلى حل وسط لإنهاء الأزمة.

ويسعى بوريل بحسب الصحيفة لتحقيق سيناريو يتم بموجبه رفع حرس الثورة الاسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية مع الابقاء على بعض وحداته في القائمة.

موقع نورنيوز الإيراني كشف عن زيارة يقوم بها كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران الثلاثاء المقبل مشيراً إلى أنّ الزيارة تأتي بهدف استئناف المباحثات مع المسؤولين الايرانيين لإنعاش مفاوضات فيينا.

الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إنه نظراً لدور الاتحاد الأوروبي في تقريب وتبادل وجهات النظر بين ايران وامريكا، يمكن اعتبار زيارة إنريكي مورا إلى طهران خطوةً جديدة في المشاورات البناءة حول القضايا العالقة المتبقية لإحياء الاتفاق النووي.

هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت للعالم بأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف.. أولها إن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران.

المصادر كشفت أيضاً أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالإنتقام لجريمة إغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلا.