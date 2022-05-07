رئيس الهلال الاحمر الايراني: مستعدون لايفاد كوادر الى مونديال قطر 2022

العالم - ایران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم السبت وعلى اعتاب حلول الذكرى المئوية لتاسيس الهلال الاحمر الايراني، بين "كوليوند" ورئيس مكتب منى الاقليمي "حسام الشرقاوي"؛ حيث استعرض الجانبان فرص التعاون المختلفة بينهما.

ودعا رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني، "الشرقاوي"، الى اعطاء حق العضوية لهذه الجمعية الايرانية في اللجان الاستشارية التابعة لمنطقة منى وايضا الهيئة الادارية لهذه المنظمة.

واكد كوليوند على ان، الهلال الاحمر الايراني لديه الامكانيات والطاقات اللازمة من اجل القيام بدور فاعل ومفيد في هذا الخصوص.

كما اشار الى دور الجمعية في ذروة تفشي وباء كورونا، وذلك عبر شراء اللقاحات المضادة من الخارج وتنفيذ عملية التعطيم العام والواسع ضد هذا المرض على صعيد البلاد.

ولفت رئيس الهلال الاحمر الايراني، بان ايران بلغت اليوم ضمن الدول المصدرة لانواع اللقاحات المحلية وذات الجودة العالية لمكافحة فيروس كورونا الى خارج البلاد.

واضاف، ان الهلال الاحمر الايراني لطالما كان في طليعة المنظمات الدولية التي نجحت عبر خدماتها في دعم المهاجرين واللاجئين الاجانب، مع رعاية كامل شؤونهم الانسانية؛ كما قامت بتوزيع لقاحات كورونا على جميع المهاجرين المقيمين داخل اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.