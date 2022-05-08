رئيسي يتحدث قريبا عن القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذها

العالم - ايران

وفي تصريحه السبت على هامش اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بين رؤساء السلطات الثلاث، اشار آية الله رئيسي الى 3 مبادئ تاخذها الحكومة بنظر الاعتبار في تنفيذ القرارات الاقتصادية المهمة وهي "الاجماع بين المسؤولين" و"اقناع الراي العام والنخب والشعب" و"دعم مصالح الشعب خاصة الشريحة الضعيفة" وقال: مثلما وعدت سابقا ساقوم باطلاع الشعب على قرارات الحكومة واوصيت زملائي في الحكومة بان يطلعوا الشعب على قرارات الحكومة وساتحدث انا ايضا للشعب في هذا الصدد.

ونوه رئيس الجمهورية الى اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث واضاف: ان هذا الاجتماع يعد احد مظاهر التنسيق والاجماع حول القرارات الاقتصادية الكبرى في البلاد.

واكد ضرورة اضفاء الطابع الشعبي على الدعم المقدم بالعملة الصعبة للسلع الاساسية في ضوء الالزامية القانونية لموازنة العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) والظروف العالمية الخاصة وقال: ان الحكومة تقف الى جانب الشعب وتعتبر دعم مصالح الشعب ومعيشته خطا احمر بالنسبة لها.

ولفت آية الله رئيسي الى الجهود المبذولة ليل نهار والتخطيط الواسع من قبل الحكومة والتنسيق مع مجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية لتحسين الاوضاع الاقتصادية في البلاد وقال: انه وبعد 7 اشهر من العمل الخبرائي المكثف والمشاورات مع النخب، فقد تم اتخاذ قرارات لمصلحة الاقتصاد الوطني ساتحدث حولها للشعب قريبا.