شاهد.. عملية العاد تؤرق الاحتلال

العالم - الاحتلال

العينُ بالعين والسنُ بالسن والبادي أظلم. في وقت ظن كيان الاحتلال الاسرائيلي أنه يستطيع الاعتداءَ على المسجد الأقصى والمدنيين والأبرياء دون أي ردِّ فعل، جاءت العملياتُ التي ينفذُها شباب فلسطينيون لتثبِتَ أن وقتَ الفرار من العقاب قد ولى. وذكرت عملية إلعاد قادة الإحتلال والمستوطنين بكلام مسؤول حركة حماس في غزة يحيى السنوار قبل ايام قليلة، والذي توعد الإحتلال ودعا الى مقاومته بشتى الطرق والوسائل المتاحة.

وعلی مواقع التواصل، كتب "محمد العمور" في تغريدة:"تلويح الاحتلال بالعودة لسياسة الاغتيالات لن توقف العمليات البطولية، الفكرة لا يمكن اغتيالها أو استئصالها".

وغرد "الشبراوي":"ست وثلاثون ساعة مضت على عملية العاد، ولا زال الاحتلال الإسرائيلي بكامل عتاده العسكري والتكنولوجي، عاجزٌ عن اعتقال منفذي العملية. ست وثلاثون ساعة وجيش "إسرائيل" الذي لا يُقهر قَهَرَهُ شابان فلسطينيان لم يتجاوزا العشرين ربيعاً".

أما "متعب القحطاني" فانتقد موقف الإمارات من الكيان الإسرائيلي في ظل اعتداءاته على الفلسطينيين، كاتباً:"سفير الامارات لدى الاحتلال الإسرائيلي يهنئ الكيان المحتل بالاستقلال، لم يعد لديهم اي كرامة. من باع اخاه يبيع نفسه ويبيع عرضه. تسعة مليون يهودي يجعلون الإمارات تقبل ايديهم واحد واحد".