'إدانة عربية' للهجوم الإرهابي على غرب سيناء المصرية

العالم - مصر

حيث أصدرت الرئاسة الفلسطينية، بيانًا، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للحادث الإرهابي.

وأكدت تضامن ووقوف دولة فلسطين وشعبها وقيادتها إلى جانب مصر، متمنيةً لمصر وشعبها وجيشها الأمن والاستقرار والازدهار.

كما نعى السفير محمد عبد العالى مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة وأعضاء السفارة وملحقياتها ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب المصري الشقيق والى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة المصرية استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء وهم يخوضون معركتهم ضد قوى الشر وذيول الإرهاب والتطرف.

سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنَهم فسيح جناته، وأن يربطَ على قلوب أمهاتهم، ويُلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر الشقيقة وأهلها من كل مكروهٍ وسوءٍ.

وأيضا،أدانت تونس، الاستهداف الإرهابى الجبان لإحدى محطات رفع المياه غرب سيناء والذى أسفر عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - فى بيان اليوم - عن تضامنها الكامل فى هذا الظرف الأليم مع الشقيقة مصر فى محاربتها للإرهاب؛ سائلة الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويرزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يعجل فى شفاء الجرحى، حفظ الله مصر من كل مكروه.

ومن جانبها أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، تضامن بلاده ووقوفها المطلق مع مصر ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، مُعرباً عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب مصر وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، والذى أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية .

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم جهودها في التصدي إلى التطرف والإرهاب.

وفي السياق نفسه، أعربت وزارة الخارجية السعودية استنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية مصر العربية تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وأعربت وزارة الخارجية عن تعازي ومواساة السعودية لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط محطات رفع المياه "غرب سيناء"، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وإصابة 5 أفراد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقفها الثابت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في التصدي للإرهابيين، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والقضاء على هذه الآفة.