الإستراتيجية الأميركية المربكة في المنطقة

العالم - قلم رصاص

نشر استاذ العلوم السياسية في جامعة نيومكسيكو إميل نخلة مقالا تحت عنوان "تناقضات صارخة في سياسية واشنطن بين أوكرانيا والشرق الأوسط وجاء فيه: "انفقت الولايات المتحدة في اوكرانيا مليارات الدولارات على الاسلحة من جميع الانواع لمساعدة الرئيس زيلنسكي، في معركته من أجل الديمقراطية والحرية، وفي تناقض تام، باعت واشنطن أسلحة للديكتاتوريين العرب بمليارات الدولارات، على الرغم من سجلهم الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية لشعوبهم. والمأساة الإنسانية المستمرة في اليمن ليست سوى مثال واحد على التناقضات الصارخة في نهج واشنطن تجاه المنطقتين.

واضاف الكاتب: "ينبقي الاتفسد هذه الازدواجية على القادة الاميركيين الذين يسعون لبلورة نموذج استراتيجي جديد في الشرق الأوسط، فلا يمكن ولا ينبغي أن يمحو ذلك التناقض بين التزام الولايات المتحدة المكلف والعميق بحقوق الإنسان في اوكرانيا والتزامها اللطيف الخطابي في الغالب بمناصرة القيم الديمقراطية في الدول العربية.

وختم بالقول: "المثل غير قابلة للتجزئة، وليست انتقائية، وهي كونية لا إقليمية، وقائمة على المبادئ التي لا تخضع للمساومة السياسية، ويجب أن يصبح الطريق "الاخلاقي" الرفيع الذي اتبعته إدارة بايدن في اوكرانيا هو المبدأ الموجه لعلاقات أميركا مع أنظمة الشرق الاوسط، فالسعي وراء المصالح السياسية ينبغي ألا يتفوق على التزام الارادة الحقيقي بالمثل الديمقراطية في العلاقات مع الأنظمة العربية".

ناقش برنامج "قلم رصاص" هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

المتخصص في الشؤون الأميركية عبدالله الاحمد