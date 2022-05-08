الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الإستراتيجية الأميركية المربكة في المنطقة

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

يستعرض برنامج "قلم رصاص" مقتطافات من مقالات وتحليلات نشرت في مراكز دارسات وصحف ومواقع اميركية تناولت الاستراتيجية الاميركية المربكة في المنطقة.

العالم - قلم رصاص

نشر استاذ العلوم السياسية في جامعة نيومكسيكو إميل نخلة مقالا تحت عنوان "تناقضات صارخة في سياسية واشنطن بين أوكرانيا والشرق الأوسط وجاء فيه: "انفقت الولايات المتحدة في اوكرانيا مليارات الدولارات على الاسلحة من جميع الانواع لمساعدة الرئيس زيلنسكي، في معركته من أجل الديمقراطية والحرية، وفي تناقض تام، باعت واشنطن أسلحة للديكتاتوريين العرب بمليارات الدولارات، على الرغم من سجلهم الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية لشعوبهم. والمأساة الإنسانية المستمرة في اليمن ليست سوى مثال واحد على التناقضات الصارخة في نهج واشنطن تجاه المنطقتين.

واضاف الكاتب: "ينبقي الاتفسد هذه الازدواجية على القادة الاميركيين الذين يسعون لبلورة نموذج استراتيجي جديد في الشرق الأوسط، فلا يمكن ولا ينبغي أن يمحو ذلك التناقض بين التزام الولايات المتحدة المكلف والعميق بحقوق الإنسان في اوكرانيا والتزامها اللطيف الخطابي في الغالب بمناصرة القيم الديمقراطية في الدول العربية.

وختم بالقول: "المثل غير قابلة للتجزئة، وليست انتقائية، وهي كونية لا إقليمية، وقائمة على المبادئ التي لا تخضع للمساومة السياسية، ويجب أن يصبح الطريق "الاخلاقي" الرفيع الذي اتبعته إدارة بايدن في اوكرانيا هو المبدأ الموجه لعلاقات أميركا مع أنظمة الشرق الاوسط، فالسعي وراء المصالح السياسية ينبغي ألا يتفوق على التزام الارادة الحقيقي بالمثل الديمقراطية في العلاقات مع الأنظمة العربية".

ناقش برنامج "قلم رصاص" هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

المتخصص في الشؤون الأميركية عبدالله الاحمد

روابط ذات صلة

محاولات إحياء محادثات فيينا لإلغاء الحظر...تبادل الأسرى اليمنيين ما بين الواقع والإعلام

شاهد.. محاولات أممية وأوروبية لاحياء محادثات فيينا

قالیباف: أميركا تستخدم 'داعش' لزعزعة الامن في افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زوجة بايدن تصل في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

من أبو ظبي.. وزير أوقاف سوريا: الوحدة الإسلامية تتحقق بتوحيد جهود مواجهة الإرهاب

وزير الداخلية العراقي يزور كربلاء

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. دلالات زيارة الأسد الى طهران وتحديات الرئاسة والمعارضة التونسية

بطلا عملية 'إلعاد' فضحا هشاشة المنظومة الأمنية للعدو ومرغا أنفه بالتراب

قيادات "داعش" بقبضة الاستخبارات العراقية