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مجموعة السبع تتعهد بمواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

مجموعة السبع تتعهد بمواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

قال قادة مجموعة السبع في بيان مشترك، اليوم الأحد، إنهم سيواصلون تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم أمنها الاقتصادي والطاقة والأمن السيبراني، وذلك في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية هناك.

العالم ـ أوروبا

وجاء في البيان: "اليوم، طمأنّا، نحن مجموعة السبع، الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي باستعدادنا المستمر للاضطلاع بمزيد من الالتزامات لمساعدة أوكرانيا على تأمين مستقبلها الحر والديمقراطي، بحيث تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها الآن وردع أي أعمال عدوانية في المستقبل".

وأضاف البيان: "ولهذه الغاية، سنواصل مساعدتنا العسكرية والدفاعية المستمرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وسنواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن شبكاتها ضد الحوادث الإلكترونية، وتوسيع تعاوننا، بما في ذلك في مجال أمن المعلومات. وسنواصل دعم أوكرانيا في زيادة وأمن الطاقة والاقتصاد".

وأكد قادة الدول الأعضاء الالتزام "بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي. سوف نضمن أن نقوم بذلك في الوقت المناسب وبطريقة منظمة، وبطرق توفر الوقت للعالم لتأمين الإمدادات البديلة".

وتواصل القوات الروسية منذ 24 شباط/فبراير الماضي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأوضح الرئيس الروسي أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.

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