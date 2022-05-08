ترحيل اللاجئين السوريين يصبح ورقةضغط انتخابية في تركيا

العالم - مراسلون

من جديد يتصدر ملف اللاجئين السوريين في تركيا الرأي العام بعد إعلان أنقرة الأخير عن خطة لإعادة مليون لاجئ سوري، في الوقت الذي تتصاعد فيه خطابات الكراهية بحق اللاجئين السوريين عبر تصريحات متتالية لقادة احزاب المعارضة.

وقال المحلل السياسي التركي، ابراهيم بازان لقناة العالم:"يوجد اخبار دائما بإعادة السوريين الى بلادهم و هذا ما نسمعه في الايام الماضية و خصوصا ان سوريا بدات في حل ازماتها و تامين اماكن للسوريين المقيمين في جميع انحاء العالم وحوالي مليون سيرجعون الي البلاد وكما نعرف بان فترة الضيافة والاستقبال اخذت وقت طويلا وعندما تطول المدة تكثر المشاكل".

خطابات الكراهية تتركز حول اتهامات تطلقها المعارضة والتي تحمل السوريين في تركيا الازمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهو ما يساهم في اثارة المواطنين الأتراك ضد التواجد السوري ويعزز الدعوات لترحيلهم.

وهبي باش وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي، وهبي باش لقناة العالم:"تركيا والعالم باكمله على الصعيد الاقتصادي تدهور وخصوصا في تركيا وبالنسبة لتدهور الاقتصاد وعلاقته باللاجئين فإن المعارضة تربط بين الموضوعين باستمرار وتقوم بتصريحات فيها طعن و كراهية للسوريين و تشوه صورتهم و تستخدم هذا الملف دائما امام اعين الشعب".

ووفق احصائيات رسمية فان عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ ثلاثة ملايين و754 ألف لاجئا سوري في تركيا يتركز معظمهم في إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب.

حالة من الخشية يعيشها السوريون في تركيا في ظل تصاعد خطابات الكارهية من قبل قادة المعارضة ضدهم، وهو مايفتح الباب امام سيناريوهات عدة من بينها الترحيل خصوصا بعد ان بات ملف التواجد السوري في تركيا ورقة الضغط الانتخابية الابرز التي يتصارع حولها الفرقاء.