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الغرفة التجارية السورية-الإيرانية: زيارة الأسد شراكة جديدة في كافة المجالات

الغرفة التجارية السورية-الإيرانية: زيارة الأسد شراكة جديدة في كافة المجالات
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الغرفة التجارية السورية-الإيرانية فهد درويش أهمية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية اليوم.

العالم - سوريا

واضاف أهميتها الكبيرة ليست على المستوى السياسي فحسب، بل هناك أهمية اقتصادية لا تقل أهمية عن قيمتها السياسية. فهي تحمل مدلولات ومؤشرات تصب جميعها باتجاه تطوير التعاون وتحقيق شراكة جديدة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها من المجالات التي حددتها سياسة البلدين المشتركة لرفع معدلات التعاون والاستفادة من تجارب النجاح في كلا البلدين ولاسيما في حقل الإنتاج والتربية والتعليم إلى جانب المجالات التي تم ذكرها.

وتابع درويش: إن الزيارة هي بحد ذاتها مؤشر كبير على عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، فهي رسالة يُبنى عليها مزيد من التعاون المثمر لتنشيط العلاقات التجارية وتعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، وكل المجالات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى العلاقات السياسية المتطورة بين البلدين.

وأوضح درويش أن الزيارة من شأنها زيادة المبادلات التجارية بين البلدين بصورة واضحة بعد أن قفزت إلى مستويات متقدمة خلال السنوات الأخيرة في ظل ما نشهده من تطور في العلاقة على كافة المستويات، وزيارة اليوم هي ترسيخ لأواصر الصداقة وتعزيز لفرص التعاون، وتأكيد واضح من قيادة البلدين على استثمار العلاقة الطيبة خدمة للشعبين السوري والإيراني.

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الغرفة التجارية السورية-الإيرانية: زيارة الأسد شراكة جديدة في كافة المجالات