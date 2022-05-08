 صراع انجليزي اسباني في نهائي الابطال 

العالم - VAR

واحتاج الريال ستة دقائق فقط حتى يحقق الفوز ويتأهل لمواجهة ليفربول. وتعتبر مبارة السيتي هي الثالثة للريال التي يُحدث فيها ريموناتدا بعد الاولى على باريس سان جرمان واخرى على تشلسي.

وفي مبارة الاشواط والمدربين قلب العملاق الانكليزي ليفربول الطاولة على مضيفه فياريال الاسباني بعد تاخره بهدفين للاشيء في الشوط الاول، اضافة الى خسارة ايقاع المبارة بالكامل والابتعاد كل البعد عن مستواه المعهود، لكن الشوط الثاني كان مغايرا لابناء كتيبة يورغن كلوب، فلم يحتاجوا اكثر من عشرين دقيقة حتى حولوا تاخرهم لفوز بثلاثية كان نجمها البديل الكولومبي لويس دياز.

كيف قلب ليفربول تاخره لفوز؟و لماذا ظهر الفريق بهذا الشكل في الشوط الاول رغم امتلاكه للاسلحة اللازمة للفوز وهو ما حدث فعليا في عشرين دقيقة فقط؟ وهل حارس فياريال يتحمل مسؤولية هذه الخسارة ام ليفربول اجبره على الوقوع في الاخطأ؟ وهل اظهرت المبارة ان الالماني يورغن كلوب رجل المهمات الصعبة وهو المدرب الاول على مستوى القارة العجوز، خصوصا وان قراته للمباريات دائما ما تصيب وهذا ما فعله امام اوناي ايمري؟وما سر انكسار السيتي المفاجئ في المبارة رغم تقدمه ذهابا وايابا؟وهل فعلا غورديولا عندما يتلقى هدفا مفاجئا عكس سير اللقاء يفقد ايقاع المبارة وما شاهدناه عندما كان مدربا لبايرين ميونخ وحتى في برشلونة رغم انه حقق اللقب مرتين فقط خلال ستة مواسم؟ وهل الريال كان يستحق هذا الفوز؟ وهل كارلو انشلوتي صاحب الفوز ام اخطأ لاعبي السيتيزنس اضافة الى تألق واستغلال انصاف الفرص لدى لاعبي الريال؟ وما دور بنزيما ومحمد صلاح في المبارة النهائية بعد ما شاهدناه تألقهما خلال الموسم الحالي وهل برأيك الفوز باللقب سيحسم نوعا ما الفائز بالكرة الذهبية؟ ام للماكينة الاعلامية والسوشيال ميديا وشركات الرعاية رأي اخر؟

ناقش برنامج "VAR" هذه الأسئلة مع ضيف الحلقة:

مدرب المنتخب الاولمبي الايراني السابق هومان افاضلي