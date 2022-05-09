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3 شهداء بنيران الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

3 شهداء بنيران الاحتلال في الأراضي الفلسطينية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

استشهد، مساء أمس الاحد، ثلاثة شبان فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

العالم - فلسطين

وفي مدينة القدس، أطلقت شرطة الاحتلال النيران على شاب بزعم تنفيذ عملية طعن بمنطقة باب العامود، اسفرت عن استشهاده على الفور.

واعتدت القوات على المقدسيين المتواجدين بمكان استشهاد الشاب بالضرب، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان بقوة السلاح.

وذكرت قناة كان العبرية، أن "جنديا إسرائيليا، نُقل إلى المستشفى، وحالته متوسطة، إثر إصابته بعملية طعن في ساحة باب العامود"، وفق قولها.

أما في مدينة طولكرم، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء الشهيد محمود عرام (27 عاما) من سكان قطاع غزة برصاص جيش الاحتلال، بزعم تسلله من السلك الزائل إلى الداخل المحتل

وفي بيت لحم، اطلق جيش الاحتلال النار بصورة مباشرة على شاب، أدى إلى استشهاده، بدعوى محاولته التسلل إلى مستوطنة "تكواع" القريبة من بلدة تقوع.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الفتى معتصم محمد طالب عطا الله 17 عاماً بالقرب من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وهو من سكان منطقة حرملة.

وتشهد قرى ومدن الضفة الغربية والقدس مواجهات مباشرة ومتصاعدة بين الأهالي والشبان مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسفر أحيانا عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

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