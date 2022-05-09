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عشرات القتلى بهجوم على منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

عشرات القتلى بهجوم على منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال ثلاثة من قادة المجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عشرات قتلوا وفقد كثيرون بعد أن داهم مسلحون معسكرا للتعدين قرب بلدة مونجوالو في إقليم إيتوري شرق البلاد.

العالم - افريقيا

وأكد المتحدث باسم الجيش، جولز نجونجو تسيكودي، وقوع هجوم مميت في معسكر للتعدين بالقرب من مونجوالو، لكنه لم يذكر عدد الضحايا.

وقال المتحدث في ساعة متأخرة من مساء الأحد "في الساعات التالية سنعرف العدد الدقيق للقتلى".

وأضاف أن "الجيش يعمل ليل نهار للقضاء تماما على الجماعات المسلحة هنا في إيتوري".

وأشارت تقديرات قادة المجتمع المدني إلى مقتل ما بين 30 و50 شخصا. وقال أحدهم إن المستشفى المحلي يكتظ بعدد الضحايا.

ألقى ديودوني لوزا، الذي يقود إحدى مجموعات المجتمع المدني في إيتوري، باللوم في القتل على مليشيات كوديكو التي اشتهرت بمهاجمة معسكرات المدنيين.

وقالت السلطات إن مسلحي كوديكو قتلوا 18 شخصا في كنيسة الشهر الماضي و60 آخرين في مخيم للنازحين في فبراير/ شباط.

وتعتبر الهجمات على المدنيين من المخاطر اليومية في الأقاليم الشرقية للكونغو، حيث تتنازع مجموعات مثل كوديكو وغيرها من المليشيات المتحاربة، فضلا عن فرع محلي تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي على الأراضي والموارد.

وقد أودت مثل هذه الصراعات بحياة الآلاف وشردت ملايين آخرين منذ مطلع العقد الحالي وفقا لمجلس اللاجئين النرويجي.

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عشرات القتلى بهجوم على منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية