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الاستغلال الامريكي لذريعة استخدام السلاح الكيماوي – الجزء الاول

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت الى الاستغلال الامريكي وشن الحروب.

العالم – نوافذ

اختلاق الذرائع لشن الحروب اختصاص لها فلائحة حروبها المستندة الى الاكاذيب تطول وما حدث في العراق وليبيا وسوريا ويحدث اليوم لروسيا خير شاهد على ذلك هي الولايات المتحدة الامريكية.

تتخذ من سدية حقوق الانسان وخرافة اسلحة الدمار الشامل ذريعة للتدخل في شؤون دول وفرض ما تريد تعطي لتدخلها في شؤون الاخرين طابعا انسانيا فيما هي مسؤولة تمويلا وتسليحا عن خراب اصابهم ودمار حل بهم.

وما الذي تباهي به الامم من مجد تدعيه سوى عار قام على جماجم ابرياء واضطهاد مقهورين ومعذبين، كذب وتضليل وتوظيف لمنظمات الامم المتحدة لاضفاء شرعية مدعاة لتدمير دول وعزل حكومات ذنبها الاساس حريتها واستقلالها ومناصرتها للشعوب المستضعفة ومخالفة اهواء مستكبر متغطرس.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية علي حمية والباحث السياسي هادي القبيسي والباحث السياسي اسامة دنورة.

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