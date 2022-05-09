إنستغرام يختبر خاصية ينتظرها الجميع.. ما هي Pin a Post؟

العالم - علوم وتكنولوجيا

وذكرت مدونة شركة ميتا إن منصة إنستغرام تعمل على اختبار خاصية تثبيت المنشور في بروفايل المستخدم أو ما يعرف بـPin a Post، والتي تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات معينة على حساباتهم الشخصية.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة يتم اختبارها في الوقت الحالي من قبل عدد صغير من المستخدمين عبر المنصة.

وقال بعض المستخدمون إنهم لديهم الآن خيار تثبيت المنشور في بروفايلهم. وهي خاصية طال انتظارها وطالب بها الكثير منهم.

وباستطاعة المستخدمين في الوقت الحالي تثبيت قصة، علما أن القصة يمكن أن تحتوي على منشور، ولكن تثبيت المنشورات مباشرة لم يكن ممكنا من قبل. وربما يتغير هذا الأمر قريبا، حيث صرح ممثل لشركة ميتا مالكة إنستغرام لموقع Tech Crunch قائلا: "نعمل على اختبار خاصية جديدة تتيح للناس إظهار المنشورات في بروفايلهم".

وكان العمل على هذه الخاصية جاريا منذ فترة، وقد سبق وأن وجد اليساندرو بالوتسي باحث التطبيقات وخبير إنستغرام هذا الخيار منذ شهر يناير الماضي.

وأصبح خيار التثبيت الآن متاح فعليا لدى بعض المستخدمين، وليس جميعهم، إذ ما تزال الخاصية الجديدة في طور الاختبار ولم يتم إطلاقها بشكل رسمي.

وفي حال تفعيل هذه الخاصية وتوفيرها للمستخدمين جميعا بشكل رسمي، فستسمح للمستخدمين بترويج المنشورات القديمة التي يريدونها مع الاستمرار في مشاركة منشورات جديدة ومحتوى جديد.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخاصية مفيدة جداً لصناع المحتوى والمؤثرين لأنهم يستطيعون الآن مشاركة منشور يحتوي ترويجا لمنتج ما، وتثبيته ثم نشر ما يحلو لهم دون أن يتأثر المنشور الترويجي المثبت.

أما في السابق، فقد كان يضر المؤثر أحيانا إلى الانتظار وعدم النشر كي لا يصبح المنشور الترويجي في الأسفل لأن ذلك سيؤثر على ظهوره لدى الأشخاص الذين يدخلون إلى بروفايل المؤثر.

ومن الواضح أن شركة ميتا تهتم كثيرا بإرضاء المؤثرين وتوفير المزايا التي يحتاجونها كي تشجعهم على البقاء في منصتها وسط التنافس المحتدم مع تطبيقات ومنصات أخرى، خصوصا تيك توك.