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منذ بداية العام الجاري..

القنابل العنقودية والألغام تحصد أرواح 275 مدنيا في الحديدة

القنابل العنقودية والألغام تحصد أرواح 275 مدنيا في الحديدة
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن، عن سقوط أكثر من 275 مدنيا في الحديدة منذ بداية العام الجاري 2022م بسبب مخلفات العدوان، واتساع نطاق المناطق الملوثة بالألغام والقنابل العنقودية مع منع تحالف العدوان دخول الأجهزة الكاشفة للألغام.

العالم - اليمن

برنامج نزع الالغام كشف ان البرنامج الانمائي للأمم المتحدة قلص المساعدات المقدمة للبرنامج ، كما أوقفت الأمم المتحدة مخصصات الوقود دون تقديم حلول لاستمرار اعمال البرنامج ذات الطابع الإنساني والمنقذ للحياة.

وحمل المركز تحالف العدوان السعودي المسئولية عن منعه دخول الأجهزة الكاشفة للألغام والقنابل، وسقوط ضحايا مدنيين جراء بقاء مناطق ملوثة بالألغام والقنابل العنقودية .

وجدد المركز الدعوة لمنسق الشئون الانسانية الى النأي باأعمال المركز ذات الطابع الإنساني عن الشأن السياسي ، ودعوته الى تظافر الجهود لحماية المدنيين من خطر الالغام والقنابل العنقودية ، والأمم المتحدة الى جعل اعمال حماية السكان من خطر القنابل العنقودية والغام أولوية .

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