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استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو

الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

منذ عدة أسابيع يتظاهر السريلانكيون متهمين رئيس الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية والفشل في سداد الديون الخارجية البالغة 51 مليار دولار ويطالبون باستقالتهما.

العالم - خاص بالعالم

التظاهرات التي تطورت الى صدامات عنيفة ومواجهات بين المعارضة وانصار الحكومة اسفرت عن استقالة رئيس الوزراء ماهيندا والتي تعني أن الحكومة استقالت على الفور أيضا.

ماهيندا البالغ من العمر ستة وسبعين عاما أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا مما يمهد الطريق أمام تشكيل 'حكومة جديدة

وتقول مصادر إن الرئيس طلب من شقيقه ماهيندا التنحي في محاولة لتخطي الأزمة في البلاد وتشكيل حكومة وحدة

لكن أكبر حزب معارض في البلاد قال إنه لن ينضم إلى أي حكومة يقودها أحد أفراد عشيرة راجاباكسا.

سلطات سريلانكا فرضت حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، ونشرت قوات الجيش إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وأعلنت النقابات أنها ستنظم احتجاجات يومية لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.

وأطلق أحد نواب البرلمان النار على عدد من المتظاهرين المعارضين فقتل أحدهم وعندما طوقه المتظاهرون أطلق المار على نفسه منتحرا

وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها اثنين وعشرين مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي.

وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نسبت لجائحة فيروس كورونا والتي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة في البلاد التي تشهد أسوأ تباطؤ اقتصادي على الإطلاق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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