الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان: "الحرية والتغيير" تدعو لنبذ العنف غير المبرر ضد حركة الجماهير

السودان:
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

دعت قوى الحرية والتغيير السودانية، أمس الأحد، إلى التخلي عن ما وصفته بالعنف غير المبرر ضد حركة الجماهيرية.

العالم - السودان

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بيانا أصدره عقب اجتماع طارئ استعرض خلاله الرؤية حول العملية السياسية في البلاد، حيث دعا إلى الالتزام والتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

وأكد البيان ضرورة إجراء العملية السياسية "أمام مرأى الشعب و قوى الثورة كافة في شفافية تامة مع من قدموا التضحيات"، مشيرا إلى أهمية وضع إجراءات لتهيئة المناخ خالياً من العنف والاعتقالات".

وطالب البيان بالالتزام بحماية المدنيين و"تمكين الحركة الجماهيرية من المشاركة في العملية السياسية في مناخ حر وسلمي حتى تؤدي العملية تحت رعاية الآلية الثلاثية إلى تحقيق مطالب قوى الثورة بتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق أهداف الثورة".

وحول قضية المعتقلين، أكد البيان أنها في مقدمة الأجندة الداخلية والخارجية لقوى الحرية والتغيير التي تعمل مع العديد من الجهات لإطلاق سراحهم .

وأعلن البيان تكوين لجنة لصياغة موقف الحرية والتغيير المفصل من العملية السياسية استنادا على الرؤية السياسية المجازة من المجلس المركزي في يناير/كانون الثاني 2022، والتي تم تقديمها لمبادرة بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي (اليونتامس) في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022، ليتم عرض الموقف وإجازته من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ومن ثم إعلانه للجميع.

روابط ذات صلة

3 قتلى و7 جرحى إثر اشتباكات قبلية دامية وسط السودان

السودان... مقتل متظاهر خلال مسيرة ضد الحكم العسكري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلطات المصرية تطلق سراح "ظرفاء الغلابة"

الدفاع الروسية: تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا

بماذا نصح رئيس لجنة الاعتصام بالمهرة الدول الخليجية؟

السيد الحوثي:الشعب اليمني يتحرك في إطار الحرية من هيمنة الأعداء

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. ذُعر الاحتلال ورسائل المناورة العسكرية

الرئيس الصيني:بكين تدعم أي جهود لتعزيز الحوار السياسي بين موسكو وكييف