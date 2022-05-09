السلطات المصرية تطلق سراح "ظرفاء الغلابة"

العالم - مصر

ونشرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" على موقعها، الأحد، أن نيابة أمن الدولة "قررت السبت إخلاء سبيل المتهمين الساخرين المعروفين بـ ظرفاء الغلابة".

وكانت المجموعة نشرت في آذار/ مارس مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، تسخر فيه من ارتفاع أسعار الغذاء، قام فيه أفراد المجموعة باستخدام أدوات منزلية لتبدو كآلات موسيقية، وقاموا بتبديل كلمات أغنية بكلمات تسخر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومؤخرا، لجأ المصريون إلى الاقتطاع من مدخراتهم لمواجهة موجة التضخم الحالية، بعد أن قفز مؤشر الأسعار 12,1 بالمئة، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثة أعوام، وتسبب بها قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية بقيمة 18 بالمئة تقريبا أمام الدولار الأمريكي.

كما تسبب الحرب الروسية الأوكرانية نهاية شباط/فبراير الماضي، في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود على مستوى العالم.

وبحسب المبادرة المصرية، "توجه الشباب الثلاثة طواعية إلى مقر أمن الدولة بمحافظة أسيوط، فتم احتجازهم. ولم يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سوى يومي 18 و19 نيسان/ أبريل، حينها وجهت لهم النيابة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وتشهد مصر موجة من عمليات الافراج مؤخرا، فقد تم الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

والأسبوع الماضي، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، وجاءت مصر في المرتبة 168 من أصل 180 دولة، بتراجع مرتبتين عن العام الماضي.