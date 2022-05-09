ايران تنجز 41% من عملية بناء مصفاة نفط محلية بالكامل

العالم - ايران

يذكر ان في العام 2020، تم البدء بإنشاء أول مصفاة نفط إيرانية بالكامل، تحت اسم "محبة الخليج الفارسي"/مهر خليج فارس/، بالقرب من مصفاة نجم الخليج الفارسي لتكرير النفط بمحافظة هرمزكان جنوب ايران، بحضور اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري.

ويتولى مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار بناء هذه المصفاة مع الاستفادة الكاملة من القدرات المحلية، وتقع على بعد 18 كيلومترًا شمال غرب بندر عباس، بجوار أكبر مصفاة في إيران.

ووفقًا لتوضيحات اللواء سلامي، فان بناء مشروع "محبة الخليج الفارسي" كمصفاة لتكرير النفط بالقرب من المصفاة الضخمة "نجم الخليج الفارسي"، حيث تبلغ سعة هذه الوحدة 120 ألف برميل من منتجات البنزين والغاز السائل والنفط الابيض ووقود الديزل، ويتم تغذية المصفاة من المكثفات الغازية، ويبلغ تكلفة إنشائها 478 مليون يورو.

وتعرف مكثفات الغاز كنوع من النفط الخام منخفض الكثافة ومرتفع القيمة، حيث تنتج من الحقول الغازية.

تجدر الاشارة الى انه بعد تشغيل مصفاة "آديش جنوبي" البالغة طاقتها اانتاجية 60 ألف برميل يوميا في الربع الاول من العام القادم، سيكون مشروع مصفاة "محبة الخليج الفارسي" مهر ثاني مصفاة نفط يتم بناؤها في عهد الحكومة الثالثة عشرة (حكومة السيد ابراهيم رئيسي).