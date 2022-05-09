الخطر على الحريات في البحرين

خاص بالعالم

ويواجه نشطاء البحرين مصاعب كبيرة جداً سواء في الميدان او حتى عبر اماكن العمل والانترنيت، وهم معرضون دائماً للهجوم من قبل من افلت من العقاب، وكانت القوانين الحكومية شبكة له.

ومن المثير للقلق اكثر ان المسؤولين البحرينيين هم الخصم والقاضي، واذا كان خصمك القاضي، فمن تقاضي؟ فالقضاء في البحرين غير نزيه ويفتقر الى الاستقلالية، ولذلك فان الاحكام الصادرة على ناشطين تأتي على خلفية سياسية وكيدية، ومنها احكام غامضة وفضفاضة للغاية، مما يسمح بالاستغلال السياسي ويتيح للمحاكم تفسير هذه الاحكام، تفسيراً استنسابياً لاتهام المعارضين.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة اللبنانية بيروت.. رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش

من العاصمة الالمانية برلين.. الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى