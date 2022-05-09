إحياء الإتفاق النووي وروسيا تستحضر ذكرى النصر على النازية

خاص بالعالم

واشار خطيب زاده إلى أن زيارةَ كبيرِ المفاوضين الأوروبيين انريكي مورا المقررة الثلاثاءَ الى طهران دليلٌ على أنّ المفاوضات تسيرُ في الطريق الصحيح.

وأضافَ خطيب زاده أنّ ايران لن تسمحَ بأيِ آليةٍ تمنعُها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي، مشيراً الى أنّ واشنطن هي التي سَلبتْ أرصدةَ الشعبِ الإيراني، وعليها أنْ تُعيدَها اليه.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده تقاتل في أوكرانيا دفاعا عن الوطن الأم بمواجهة تهديد غير مقبول تطرحه الدولة المجاورة المدعومة من الغرب.

وشدد بوتين في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى الانتصار السوفياتي على النازيين، شدد على وجوب بذل كل ما يمكن حتى لا تتكرر أهوال حرب شاملة جديدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.