الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن : توقيف موظفين حكوميين متهمين باختلاس

الأردن : توقيف موظفين حكوميين متهمين باختلاس
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن توقيف ستة من موظفي المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الإصلاح من بينهم المدير العام السابق ومندوب ديوان المحاسبة والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر حيث بلغت قيمة اختلاساتهم حوالي ثلاثة ملايين دينار.

العالم _ الأردن

وبين مصدر مسؤول في هيئة النزاهة أن الموقوفين الباقين هم المدير المالي ومحاسب المشاريع ومسؤول الرقابة الداخلية ومدير مكتب المدير وأن المدعي العام وجه إليهم تهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة وجنحة الواسطة والمحسوبية وهدر المال العام.

وأضاف المصدر أن هؤلاء الموقوفين شكلوا خلال الفترة من 2012- 2017 مجموعة متفاهمة على التزوير وإبرام الاتفاقيات الوهمية مع باحثين ومتخصصين دون علمهم وتحرير شيكات بأسمائهم، ثم تجييرها بأسماء أقاربهم وزوجاتهم الذين تم تعيينهم في المركز على حساب المشاريع دون أن يلتحقوا بها فعليًا ليصار بعدها إلى صرف الشيكات ثم اقتسام قيمتها.

وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أنهم زوّروا ختم ديوان المحاسبة لختم الفواتير والمستندات التي كانوا يزوّرونها لإضفاء صفة الرسمية عليها وأنها مرت في مراحلها القانونية.

يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي كانت أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

شاهد.. مسيرة لدعم المقدسيين ورفض اعتداءات الاحتلال في الاردن

شاهد.. رفض شعبي لمد انبوب نفط من العراق الى ميناء العقبة

اللجنة الوزارية العربية تدعم 'وصاية الاردن' على القدس المحتلة وحماية مقدساتها

بن سلمان يتصل بملك الاردن بعد خضوعه لعملية جراحية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسار الوفاء للمقاومة

ما هي المهام التي يضطلع بها برلمان لبنان؟

سياسة امريكا.. غسل ادمغة الرأي العام وكتم افواه لاحتلال الدول

وزير الدفاع البريطاني: بريطانيا ستدعم أي دولة تريد تزويد أوكرانيا بطائرات روسية التصميم

قوى فلسطينية تدعو للتصدي للمستوطنين في الضفة الغربية مساء اليوم

بالفيديو.. قائد الثورة الاسلامية يشيد بصمود العمال الذي أفشل أهداف الأعداء