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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بالتزامن مع بدء المناورات الإسرائيلية

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تصدر بيانا هاما بالتزامن مع بدء المناورات الإسرائيلية
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الإثنين، عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".

العالم-فلسطين

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا.

ووجهت الغرفة في بيانها رسالة لأبناء شعبنا، قائلة:" نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

‏بسم الله الرحمن الرحيم

" وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً "

بيان عسكري مشترك صادر عن:

..::الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية::..

تعلن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".

وتؤكد الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا.

ونطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الاثنين 08 شوال 1443 هـ

الموافق 09 مايو 2022م

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